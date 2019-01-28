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28.01.2019, 15:28

В 2018 году Польша отказала во въезде почти 47 тысячам украинцев

В 2018 году Польша отказала во въезде почти 47 тысячам украинцев - Фото
Фото: ЕРА

Чаще всего поляки отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс), России (20,2 тыс) и Беларуси (5,5 тыс)

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В 2018 году польская пограничная служба отказала во въезде в свою страну 46,7 тыс украинцев. Об этом сообщила пресс-секретарь службы Агнешка Голиас, передает Польское радио.

В целом в 2018 году поляки отказали в пересечении границы более 77 тыс иностранцев.

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Больше всего отказов пограничники Польши выдавали на границе с Украиной (48,8 тыс), с Беларусью (почти 26 тыс) и на границе с Россией (1,3 тыс).

Чаще всего отказывали в пересечении границы гражданам Украины (46,7 тыс), России (20,2 тыс) и Беларуси (5,5 тыс).

По словам представителя пограничной службы, главными основаниями для выдачи решений об отказе во въезде были отсутствие действительной визы или документа пребывания, отсутствие документов, подтверждающих цель въезда и отсутствие необходимых средств.

Также украинцы чаще других использовали фальшивые документы для пересечения польской границы. В 2018 г таких нарушителей среди украинцев было 1138 человек, среди россиян - 145, белорусов -52.

Кроме того польские пограничники проверяли законность трудоустройства иностранцев. Среди тех, кто чаще других нарушал нормы, - граждане Украины (19,6 тыс чел), Молдовы (400 чел), Беларуси (370 чел) и Грузии (246 чел).

По сравнению с 2017 годом количество выданных виз в польских консульских учреждениях в 2018 году уменьшилось примерно на 240 тыс.

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Теги: граница, польша, виза, пограничник, миграция
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