В 2019 году Рада купила 171 000 стаканчиков: это 16 км в высоту

Иллюстративное фото: пресс-служба Слуги народа

В 2019 году Аппарат Верховной Рады закупил 171 000 одноразовых стаканчиков. Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Из них 167 500 стаканчиков сделаны из пластика, а 3 500 - из бумаги. В ЧЕСНО посчитали, что если поставить все эти стаканчики друг на друга, то высота такой "башни" будет достигать 16,6 км. Такое же расстояние необходимо преодолеть, чтобы, например, добраться от станции метро "Бориспольская" в Киеве до аэропорта "Борисполь".

Если же поставить стаканчики друг в друга, то высота достигнет 688 метров - это в шесть раз больше, чем памятник Родина-Мать в Киеве, или в 17 раз больше, чем здание Рады.