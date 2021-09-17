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В 2022 году Украина увеличит финансирование сектора обороны до 5,95% от ВВП

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 19:19
В 2022 году Украина увеличит финансирование сектора обороны до 5,95% от ВВП - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео Радио Свобода)

Украина увеличит объем финансирования сектора обороны. Общая сумма, заложенная в госбюджете на 2022 год, – 319,4 млрд грн, это 5,95% от ВВП страны. Такое решение принял на сегодняшнем заседании Совет нацбезопасности и обороны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

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В 2021 году на финансирование сектора обороны былы потрачена сумма, эквивалентная 5,93% от ВВП.

Прежде всего в 2022 году, по словам Данилова, будет увеличено денежное обеспечение военным ВСУ и полиции.

Также в бюджете предусмотрено решение вопроса жилья для ветеранов войны на Донбассе.

В том числе на 100% будут профинансированы утвержденные СНБО программы, которые касаются ракетного оружия, новых видов вооружения, ВМС ВСУ, разведки, отметил секретарь СНБО.

11 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по социальной защите ветеранов войны, а также семей тех, кто погиб, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Зеленский поставил задачу Кабмину предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения.

Вадим Ребрина
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снбо бюджет Алексей Данилов
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