В Ахтырке найден подпольный склад ОПЗЖ: партия и секретарь горсовета ждали "русский мир"
В Сумской области разоблачен подпольный состав местной ячейки партии ОПЗЖ, которая призывала к оккупации Украины Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
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По данным ГБР, местные члены ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали за "русский мир", призывали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам.
В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представительница партии ОПЗЖ Виктория Булах в соцсетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины.
Сотрудники ГБР обнаружили в Ахтырке помещение, в котором хранили пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.
После того как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю – депутату Ахтырского горсовета от ОПЗЖ.
Во время обысков были обнаружены:
- пропагандистские газеты и листовки;
- компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;
- удостоверение помощников нардепа.
- 20 июня Львовский суд запретил деятельность ОПЗЖ, основной пророссийской партии Украины.
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