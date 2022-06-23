UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Ахтырке найден подпольный склад ОПЗЖ: партия и секретарь горсовета ждали "русский мир"

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 13:25
В Ахтырке найден подпольный склад ОПЗЖ: партия и секретарь горсовета ждали
Фото - ГБР

В Сумской области разоблачен подпольный состав местной ячейки партии ОПЗЖ, которая призывала к оккупации Украины Россией. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГБР, местные члены ОПЗЖ во время полномасштабного наступления оккупантов открыто пропагандировали за "русский мир", призывали поддерживать действия страны-агрессора и помогать оккупантам.

В частности, секретарь Ахтырского городского совета, представительница партии ОПЗЖ Виктория Булах в соцсетях и интервью публично высказывалась в поддержку оккупации Украины. 

Сотрудники ГБР обнаружили в Ахтырке помещение, в котором хранили пропагандистскую литературу и другую атрибутику партии.

После того как региональный офис партии был разрушен в ходе наступления российских оккупантов, местные активисты ОПЗЖ начали "спасать" имущество. Вещи перевозились в помещение, принадлежащее бывшему правоохранителю – депутату Ахтырского горсовета от ОПЗЖ.

Во время обысков были обнаружены:

- пропагандистские газеты и листовки;

- компьютерная техника, мобильные телефоны, блокноты с черновыми записями с доказательствами противоправной деятельности;

- удостоверение помощников нардепа.

В Ахтырке найден подпольный склад ОПЗЖ: партия и секретарь горсовета ждали "русский мир"

Читайте также: Бойко под флагом ЕС, Медведчук с компроматом. Как ОПЗЖ разлагается и думает о реванше

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ахтырка сумская область агитация гбр ОПЗЖ роспропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 