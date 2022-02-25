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В Ахтырке оккупанты обстреляли из артиллерии детский сад. Тяжело ранены дети – глава ОГА

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25.02.2022, 14:55

В Ахтырке Сумской области оккупанты обстреляли из РСЗО "Ураган" жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Есть тяжело раненые дети. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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"Под обстрелы ураганами в Ахтырке попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем. Но есть тяжело раненые дети", – написал Живицкий.

ДОПОЛНЕНО В 17:51. В ГСЧС уточнили, что в здание детского сада попали два снаряда. Погиб охранник, пострадала сотрудница садика и двое детей получил осколочные ранения. Дети госпитализированы в больницу.

Российские войска продолжают атаковать город, идет бой, сообщили спасатели.

  • Несмотря на все заявления российских властей о том, что целями их ударов являются военные объекты, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о попаданиях снарядов в жилые дома и о пострадавших мирных жителях.
  • В Ворзеле Киевской области российские оккупанты при обстреле из РСЗО "Град" попали в здание детского дома.
Вадим Ребрина
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Ахтырка Россия обстрел война
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