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Российские оккупанты обстреливают жилые районы украинских городов: ранены мирные жители

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 12:40

Несмотря на все заявления российских властей о том, что целями их ударов являются военные объекты, Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает о попаданиях снарядов в жилые дома и о пострадавших мирных жителях.

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Как уже сообщалось, в Киеве около 04:20 на ул. Кошица 7А взрывоопасный предмет попал в многоэтажный жилой дом (дом состоит из двух секций: первая секция 10 этажная – попадание на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная – попадание на уровне 8-9 этажей) с последующим возгоранием. Есть угроза разрушения, сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидирован в 05:37 на двух очагах, на общей площади 100 кв м. Подразделениями ГСЧС спасены 20 человек, 150 человек эвакуированы, восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Около 05:00 на ул. Садовая 54 в результате падения фрагментов самолета произошло возгорание частного жилого дома.

Луганская область

В 05:32 в результате обстрела города Старобельск по улице Ватутина 4 и 15 сгорело шесть многоэтажных домов. Два двухэтажных дома по ул. Ватутина 97 и 95 частично разрушены.

Львовская область

Группой пиротехнических работ проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов на территории села Корналовичи Самборского района

Полтавская область

Пиротехнической группой в Миргороде обнаружены и уничтожены два взрывоопасных предмета (неуправляемые реактивные снаряды).

Харьковская область

Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание крыши дома в селе Кондращевка, возникшая в результате попадания снаряда. Пострадали два ребенка (12 лет и менее), одна пожилая женщина в тяжелом состоянии.

Херсонская область

В результате обстрела территории между Херсоном и Олешками возник пожар на автозаправочной станции. Силы ГСЧС не привлекаются в связи с опасностью для личного состава.

Всего в системе ГСЧС к выполнению задач по ликвидации последствий обстрелов, тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшему населению привлечено 13 400 человек и 2 800 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

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Вадим Ребрина
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обстрел война ГСЧС
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