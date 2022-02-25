Оперативная сводка: Оборонительные бои, попытки прорыва на Киев, оккупирован Конотоп

Генштаб дал оперативную сводку по российскому вторжению на 10 часов 25 февраля. Оккупанты продолжают на избранных направлениях применять высокоточное оружие дальнего действия и оперативно-тактическую авиацию.

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В Северской области ВСУ остановили противника на реке Билоус.

Генштаб сообщает, что враг, не сумев взять Чернигов, пытается обойти город и продолжать наступление на Киев. С этой же целью враг, не считаясь с потерями, прорывается на направлении Козелец-Бровары по направлению Конотоп-Нежин-Киев. Сообщается, что войска РФ взяли Конотоп.

На юге противник вышел на рубеж Херсон, Новая Каховка и Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Идет бой за Мелитополь.

На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Продолжаются обстрелы объединенных сил.

В Слобожанщине в районах Харькова и Валуйков ВСУ ведут оборонительные бои, они остановили противника и закрепились.

Группировка Воздушных сил отражает воздушные удары противника и ведет постоянную воздушную разведку.

Группировка объединенных сил продолжает оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.

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Сергей Бережной

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