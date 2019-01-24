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24.01.2019, 07:34

В антикорсуд не попадут еще 9 "сомнительных" кандидатов: список

В антикорсуд не попадут еще 9 "сомнительных" кандидатов: список - Фото
Скриншот из видеозаписи

По состоянию на 23 января общественный совет международных экспертов и ВККС по итогам четырех совместных заседаний заблокировали уже 32 кандидата

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Вчера совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей отбраковали еще несколько кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. Об этом сообщил сайт Центра противодействия коррупции.

23 января из конкурса выбыли Юрий Бурбела (конкурс в апелляционную палату антикорсуда), Роман Головатый, Диана Занини, Александр Ивасин, Анна Надточиева, Александр Сингаивский, Игорь Сичеславский, Юрия Юркевич и Виктория Жовноватюк, "которую заветировали иностранные эксперты, несмотря на очевидные попытки ВККС оправдать кандидатку".

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Зарубежные общественники усомнились в их добропорядочности и/или профессионализме.

"Кандидаты имели возможность прокомментировать эти сомнения, а также ответить на дополнительные вопросы", — уточнили в ЦПК.

Как пишет пресс-служба ВККС, международные наблюдатели были, в частности, из посольств США и Дании, а также из Международной организации права развития (IDLO).

Новые заседания состоятся сегодня и 28 января: там решится судьба еще 11 кандидатов. Пройдут они в 09:30 по ул. Механизаторов, 9 в Киеве.

7 июня 2018 года Рада приняла закон об антикорсуде: "за" проголосовали 315 нардепов. Президент подписал закон 26 июня. Суд должен быть сформирован в течение года после вступления закона в силу. Он начнет работу, когда по результатам конкурса будут назначены не менее 35 судей, 10 из которых будут судьями апелляционной палаты.

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Теги: коррупция, антикоррупционный суд, конкурс, кандидаты, ВККС, добропорядочность
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