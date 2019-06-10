В АП объяснили призыв к РФ восстановить контроль над боевиками

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, комментируя высказывание Владимира Зеленского о российском контроле над боевиками в Донбассе, заявила, что команда президента должна быть более внимательной к формулировкам. Об этом она сказала сегодня на брифинге.

7 июня в Администрации президента в связи с нарушением перемирия призвали РФ "восстановить контроль над этим подразделениями (НВФ боевиков, - ред.)".

Журналист попросил Мендель прокомментировать это, отметив, что на руководящих должностях в НВФ находятся кадровые российские офицеры.

На это Мендель несколько раз повторила: "Вы сами подтверждаете то, что мы сказали".

"Речь шла о том, что Россия, это признано всеми международными организациями, а также ООН, о том, что Россия, страна-агрессор, контролирует вооруженные формирования на территории оккупированного Донбасса. Речь шла о том, что была эскалация конфликта, что президент имел в виду о том, что Россия должна взять контроль. Он призывал, собственно, к тому, чтобы было уменьшение выстрелов", - сказала Мендель.

Этим высказыванием, по ее словам, президент "еще раз подчеркнул позицию Украины о том, что РФ контролирует весь конфликт".

"Мы не видим никаких моментов, которые могли бы создать такой большой интерес к этой фразе. Наверно в будущем мы должны быть более внимательными к формулировкам", - подытожила пресс-секретарь Зеленского.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе ранее призвала Зеленского объяснить свои слова о контроле РФ над боевиками.