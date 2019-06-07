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07.06.2019, 17:28

Зеленского просят объяснить слова о "контроле России" в Донбассе

Зеленского просят объяснить слова о "контроле России" в Донбассе - Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что нужно провести служебное расследование, если кто-то "решился посоветовать такое президенту"

Президент Владимир Зеленский должен объяснить слова о "контроле России" в Донбассе из обращения, опубликованного сегодня пресс-службой Администрации президента. Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе

"Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен осознавать опасности, которым он подвергает государство", - считает она.

В обращении Зеленский указал, что опиющее нарушение Минских договоренностей – использование артиллерии  – свидетельствует, как минимум, о частичной утрате управления и контроля над наемниками" и надеется, что "российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Климпуш-Цинцадзе считает, что нужно провести служебное расследование, если кто-то "решился посоветовать такое президенту".

Ранее Зеленский также заявил, что украинская армия ответит боевикам "со всей мощью". 

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, иванна климпуш-цинцадзе
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