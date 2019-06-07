Зеленского просят объяснить слова о "контроле России" в Донбассе

Иванна Климпуш-Цинцадзе (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский должен объяснить слова о "контроле России" в Донбассе из обращения, опубликованного сегодня пресс-службой Администрации президента. Об этом написала в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен осознавать опасности, которым он подвергает государство", - считает она.

В обращении Зеленский указал, что "вопиющее нарушение Минских договоренностей – использование артиллерии – свидетельствует, как минимум, о частичной утрате управления и контроля над наемниками" и надеется, что "российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Климпуш-Цинцадзе считает, что нужно провести служебное расследование, если кто-то "решился посоветовать такое президенту".

Ранее Зеленский также заявил, что украинская армия ответит боевикам "со всей мощью".

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