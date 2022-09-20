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В АРК появилось новое сопротивление "Крымская боевая чайка" — представительство президента

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 14:29
В АРК появилось новое сопротивление
Фото: t.me/yellowribbon_ua

Во временно оккупированном Крыму начало действовать новое сопротивление подполья "Крымская боевая чайка", предупреждающее оккупантов, что наказание за преступления, совершенные ими за годы оккупации, – неизбежно. Об этом сообщает представительство президента Украины в АРК.

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"Крымские боевые чайки" распространили плакаты с рисунком "бавовни" и подписью "Сезон кримської бавовни настав, біжи, москаль", а также изображение главы оккупационной администрации Сергея Аксенова в виде гоблина с подписью "Біжи, гобліне, біжи".

В АРК появилось новое сопротивление "Крымская боевая чайка" — представительство президента

Также представительство президента сообщило, что аэропорт Симферополя будет закрыт до 28 сентября, он не работает с 24 февраля.

В оккупированном Севастополе продлили "желтый уровень" террористической угрозы до 28 сентября. По всему оккупированному Крыму "желтый уровень" действует до 23 сентября.

В Крыму на заправках вешают объявления, где ищут "добровольцев" в российскую 810-ю бригаду морской пехоты для выполнения задач "специальной военной операции". По данным Генштаба эта бригада потеряла 85% личного состава.

На админгранице с Херсонской областью замечено возведение фортификационных сооружений для личного состава и тяжелой техники российских войск.

По состоянию на 20 сентября 2022 года в оккупированном Крыму уже состоялись похороны не менее 156 солдат российской армии. 78 из них, предполагают в представительстве, были гражданами Украины. Количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть проходит без освещения.

  • В мае постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после военного вторжения РФ в Украину во временно оккупированном Крыму активизировали деятельность проукраинские активисты.   

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Вадим Ребрина
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Крым сопротивление партизаны
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