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Перед продвижением вперед ВСУ дают войскам РФ последнюю возможность сдаться в плен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 17:11
Видео: Facebook Анны Маляр
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В ходе контрнаступательных действий украинские военнослужащие запускают в сторону позиций вражеских войск снаряды с агитационными листовками с инструкцией, как сдаться в плен. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Один из способов информационной работы с врагом на местности, где нет интернета. Запуск агитационных снарядов", – сообщила Маляр.

В сюжете говорится, что перед тем как продвигаться вперед, ВСУ "передают привет" российским оккупантам и дают последнюю возможность сдаться в плен, "в ином случае на украинской земле их ждет только смерть".

"Агитационными снарядами" стреляет экипаж РСЗВ "Вампир". В каждом снаряде – 1500 листовок.

Перед продвижением вперед ВСУ дают войскам РФ последнюю возможность сдаться в плен – видео

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Оксана Житнюк
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контрнаступление Анна Маляр плен пленные листовки
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