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В Армении погиб глава дипмиссии Украины. Местные СМИ пишут, что он утонул на озере Севан

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 10:39
В Армении погиб глава дипмиссии Украины. Местные СМИ пишут, что он утонул на озере Севан - Фото
Александр Сенченко (Фото: скриншот с видео)

В Армении трагически погиб глава дипломатической миссии Украины Александр Сенченко, местные медиа пишут, что он утонул на озере Севан. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве иностранных дел.

Ведомство заявило, что Сенченко, который был временным поверенным Украины в Ереване, погиб на территории Армении.

По данным спасательной службы Министерства внутренних дел страны, 13 августа, в 20:17, спасатели получили сообщение о том, что в 25 метрах от берега озера Севан заметили в воде мужчину, который исчез во время купания. 

Тело извлекли с глубины около 1,5 м и доставили на берег, медики констатировали смерть. 

Армянский корреспондент Гагик Шамшян заявил, что утонувший является украинским дипломатом. 

  • 27 декабря 2022 года премьер Армении Пашинян упрекнул российского диктатора Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности.

Читайте также: Границы 1991 года. Армения готова признать Карабах территорией Азербайджана – Пашинян

Дмитрий Гриниченко
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МИДармениядипломатияАлександр Сенченко
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