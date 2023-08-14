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У Вірменії загинув голова дипмісії України. Місцеві ЗМІ пишуть, що він потонув на озері Севан

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 10:39
У Вірменії загинув голова дипмісії України. Місцеві ЗМІ пишуть, що він потонув на озері Севан - Фото
Олександр Сенченко (Фото: скриншот з відео)

У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України Олександр Сенченко, місцеві медіа пишуть, що він втопився на озері Севан. Про це LIGA.net повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Відомство заявило, що Сенченко, який був тимчасовим повіреним України в Єревані, загинув на території Вірменії.

За даними рятувальної служби Міністерства внутрішніх справ країни, 13 серпня, о 20:17, рятувальники отримали повідомлення про те, що за 25 метрів від берега озера Севан помітили у воді чоловіка, який зник під час купання.

Тіло витягли з глибини близько 1,5 м та доставили на берег, медики констатували смерть.

Вірменський кореспондент Гагік Шамшян заявив, що втоплений є українським дипломатом.

  • 27 грудня 2022 року прем'єр Вірменії Пашинян дорікнув російському диктатору Путіну в тому, що російська сторона не виконує досягнуті в листопаді 2020 року домовленості.

Читайте також: Кордони 1991 року. Вірменія готова визнати Карабах територією Азербайджану – Пашинян

Дмитро Гриниченко
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ВірменіямзсдипломатіяОлександр Сенченко
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