В Армении заявили о попытке госпереворота, арестован архиепископ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны предотвратили попытку государственного переворота "криминальным духовенством".
"Правоохранители сорвали большой и зловещий план криминального олигархического духовенства по дестабилизации Республики Армения и захвату власти", – написал Пашинян.
По данным Следственного комитета Армении, участники оппозиционного движения "Священная борьба" планировали "совершение террористических актов и действий, направленных на захват властей в Республике Армения".
"Для достижения этой цели по договоренности с рядом участников движения группа приобрела необходимые средства и инструменты для осуществления терроризма и захвата власти, а также намеренно создала другие условия, готовясь таким образом к узурпации власти", – говорится в заявлении Следственного комитета.
Правоохранители утверждают, что лидер движения и его сообщники завербовали более 1000 человек, преимущественно бывших военных и полицейских, для блокирования дорог, подстрекательства к насилию населения и отключения интернета с целью дестабилизации правительства и захвата власти.
В рамках начатого по этому факту уголовного производства проводятся следственные и другие процессуальные действия, сообщили в Следственном комитете.
Лидер д"Священной борьбы", имя которого не сообщается, арестован.
По данным армянской службы "Радио Свобода", речь идет об архиепископе Баграте Галстаняне. Он участвовал в уличных протестах 2024 года, требовавших отстранения Пашиняна от власти.
- 18 июня сообщалось, что в Армении задержан подсанкционный в Украине миллиардер, президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти.