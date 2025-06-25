В Армении заявили о попытке госпереворота, арестован архиепископ

Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы предотвратили захват власти в стране

Никол Пашинян (Фото: EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны предотвратили попытку государственного переворота "криминальным духовенством".

"Правоохранители сорвали большой и зловещий план криминального олигархического духовенства по дестабилизации Республики Армения и захвату власти", – написал Пашинян.

По данным Следственного комитета Армении, участники оппозиционного движения "Священная борьба" планировали "совершение террористических актов и действий, направленных на захват властей в Республике Армения".

"Для достижения этой цели по договоренности с рядом участников движения группа приобрела необходимые средства и инструменты для осуществления терроризма и захвата власти, а также намеренно создала другие условия, готовясь таким образом к узурпации власти", – говорится в заявлении Следственного комитета.

Правоохранители утверждают, что лидер движения и его сообщники завербовали более 1000 человек, преимущественно бывших военных и полицейских, для блокирования дорог, подстрекательства к насилию населения и отключения интернета с целью дестабилизации правительства и захвата власти.

В рамках начатого по этому факту уголовного производства проводятся следственные и другие процессуальные действия, сообщили в Следственном комитете.

Лидер д"Священной борьбы", имя которого не сообщается, арестован.

По данным армянской службы "Радио Свобода", речь идет об архиепископе Баграте Галстаняне. Он участвовал в уличных протестах 2024 года, требовавших отстранения Пашиняна от власти.