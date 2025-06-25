У Вірменії заявили про спробу держперевороту, заарештовано архієпископа

Нікол Пашинян (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що правоохоронні органи країни запобігли спробі державного перевороту "кримінальним духовенством".

"Правоохоронці зірвали великий і зловісний план кримінального олігархічного духовенства щодо дестабілізації Республіки Вірменія та захоплення влади", – написав Пашинян.

За даними Слідчого комітету Вірменії, учасники опозиційного руху "Священна боротьба" планували "здійснення терористичних актів та дій, спрямованих на захоплення влади у Республіці Вірменія".

"Для досягнення цієї мети, за домовленістю з низкою учасників руху, група придбала необхідні засоби та інструменти для здійснення тероризму та захоплення влади, а також навмисно створила інші умови, готуючись таким чином до узурпації влади", – йдеться у заяві Слідчого комітету.

Правоохоронці стверджують, що лідер руху та його спільники завербували понад 1000 людей, переважно колишніх військових та поліціянтів, для блокування доріг, підбурювання до насильства населення та відключення інтернету з метою дестабілізації уряду та захоплення влади.

У межах розпочатого за цим фактом кримінального провадження проводяться слідчі та інші процесуальні дії, повідомили у Слідчому комітеті.

Лідера руху "Священна боротьба", ім'я якого не повідомляється, заарештовано.

За даними вірменської служби "Радіо Свобода", йдеться про архієпископа Баграта Галстаняна. Він брав участь у вуличних протестах 2024 року, які вимагали усунення Пашиняна від влади.