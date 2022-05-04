В Австрии заявили, что Украина не может стать членом ЕС в ближайшие 5-10 лет

Министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролине Эдтштадлер заявила, что Украина не может вступить в Евросоюз "в ближайшие пять-десять лет", для нее не может быть ускоренной процедуры. Об этом сообщает Euractiv.

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Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг вызвал полемику, предложив Украине рассмотреть другие способы приблизиться к ЕС, кроме членства.

Эдтштадлер прокомментировала ситуацию, заявив, что полный процесс присоединения Украины будет "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет", поскольку "некоторые государства на Западных Балканах ждали следующего шага десятилетиями". Она добавила, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

"Министр иностранных дел также хотел сказать этим, что вам, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, Украина услышала в этом отказ от принятия ее в ЕС, однако это не имелось в виду и не является позицией Австрии", — добавила она.

Издание отмечает, что Австрия — одна из немногих европейских стран, которые отказались поставлять Украине оружие, вместо этого решив поддержать ее гуманитарной помощью.

9 апреля вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что "будет плохим сигналом, если Украина сможет легко присоединиться к ЕС" и тем самым обгонит на этом пути другие страны, которые также стремятся в Евросоюз.

Вадим Ребрина

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