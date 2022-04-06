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Президент ПАСЕ считает, что быстрое членство Украины в ЕС "будет плохим сигналом"

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 10:01
Президент ПАСЕ считает, что быстрое членство Украины в ЕС
Тини Кокс (фото - ПАСЕ)

"Будет плохим сигналом, если Украина сможет легко присоединиться к ЕС" и тем самом обгонит на это пути другие страны, которые также стремятся в Евросоюз. Такое мнение выразил в комментарии для Европравды президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, депутат парламента Нидерландов.

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На консультативном референдуме 2016 года в Нидерландах Кокс, один из ключевых лоббистов России в ПАСЕ, выступил против Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Отвечая на вопрос, изменилось ли отношение в Нидерландах сейчас, на фоне войны и подачи Украиной заявки на вступление в ЕС, Кокс сказал – "нет, я не думаю, что мы можем об этом говорить".

"Наш премьер-министр, а также Еврокомиссия четко дали понять, что любое решение по украинской заявке будет принято только после того, как завершатся боевые действия в Украине", – ответил он, хотя на деле все не так: ЕК взяла "ускоренную" заявку на рассмотрение.

"Украина, конечно, имеет право подать заявку в ЕС. Но решение будут приниматься другими членами Евросоюза. <...> Поэтому я говорю: этого не произойдет. Я, конечно, не могу предсказывать будущее, но этого не произойдет. Это очень долгий процесс", – заявил глава ПАСЕ.

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По его словам депутата Нидерландов из "левых", приоритет сейчас – добиться прекращения огня и отвода войск РФ, а затем работать над восстановлением Украины, тем более, что "сейчас международное сообщество объединено вокруг Украины".

"Сейчас вам нужно сконцентрироваться на восстановлении страны, и для этого нужна поддержка всех ваших соседей. Конечно, членство в ЕС может быть путем к этому, но это точно не единственный путь получить поддержку", – резюмировал Кокс.

Евгений Пилипенко
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