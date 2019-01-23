В Батькивщине отреагировали на заявление Коэльо о Тимошенко

Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кадры с участием писателя Пауло Коэльо, показанные во время съезда партии Батькивщина, были архивными. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно заявлению, эти кадры были частью фильма о жизни лидера партии Юлии Тимошенко.

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"В фильме члены семьи и известные люди делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Одним из таких спикеров был и писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седларом, который в 2010 году снял посвященный Юлии Тимошенко фильм "Юля", - говорится в комментарии партии.

В пресс-службе добавляют, что Седлар предоставил Батькивщине права на использование видеоматериалов. Также в партии обращают внимание: Коэльо не опровергал, что слова, которые прозвучали в интервью, принадлежат ему.

23 января Коэльо в соцсетях написал, что не высказывался в поддержку Тимошенко на выборах президента.

22 января во время съезда ВО Батькивщина, на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты, был показан короткий фильм о ней. В фильме, согласно переводу с испанского, Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".