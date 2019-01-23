Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
23.01.2019, 23:22

В Батькивщине отреагировали на заявление Коэльо о Тимошенко

В Батькивщине отреагировали на заявление Коэльо о Тимошенко - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кадры с писателем были частью старого фильма о жизни лидера партии

Реклама
Реклама

Кадры с участием писателя Пауло Коэльо, показанные во время съезда партии Батькивщина, были архивными. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно заявлению, эти кадры были частью фильма о жизни лидера партии Юлии Тимошенко.

Реклама

"В фильме члены семьи и известные люди делились своими воспоминаниями и впечатлениями о Юлии Тимошенко. Одним из таких спикеров был и писатель Пауло Коэльо. Интервью с ним было записано хорватским режиссером Яковом Седларом, который в 2010 году снял посвященный Юлии Тимошенко фильм "Юля", - говорится в комментарии партии.

В пресс-службе добавляют, что Седлар предоставил Батькивщине права на использование видеоматериалов. Также в партии обращают внимание: Коэльо не опровергал, что слова, которые прозвучали в интервью, принадлежат ему.

23 января Коэльо в соцсетях написал, что не высказывался в поддержку Тимошенко на выборах президента.

22 января во время съезда ВО Батькивщина, на котором Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты, был показан короткий фильм о ней. В фильме, согласно переводу с испанского, Коэльо сказал: "Я встречался с Тимошенко дважды. У нее есть харизма. Еще какая! Это очень сильная личность. Она прошла через многие испытания. И у нее есть уникальная особенность - она способна преодолевать любые трудности. Именно такой человек может управлять страной".

Отправить:
Распечатать:
Теги: юлия тимошенко, Батькивщина, выборы президента 2019, Пауло Коэльо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 