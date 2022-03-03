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Десантно-штурмовая бригада ВС Беларуси получила приказ нарушить границу Украины – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 20:45
Десантно-штурмовая бригада ВС Беларуси получила приказ нарушить границу Украины – Генштаб - Фото
Граница с Беларусью (Фото - ГПСУ)

Беларуские десантники получили приказ пересечь границу Украины. Они отказываются быть российскими наемниками и хотят досрочно прекратить контрактную службу. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-беларуской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной", – сказано в сообщении.

Как уточнили в Генштабе, десантники находятся в сложном морально-психологическом состоянии. Они заявляют о желании разорвать контракт, который у большинства заканчивается в мае. Офицеры и солдаты не хотят быть российскими наемниками.

Похожая ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, где идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. В планах российских кураторов перебросить этих солдат на Харьков, но они недовольны такой ротацией.

  • Начался второй раунд переговоров Украина-Россия. Об этом LIGA.net сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Яна Катасонова
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