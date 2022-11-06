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В Беларуси российские оккупанты массово болеют и конфликтуют с местными – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 17:13
В Беларуси российские оккупанты массово болеют и конфликтуют с местными – ГУР - Фото
Российские военные в Беларуси (Фото - ГУР)

Размещенные на территории Беларуси подразделения российских оккупантов пренебрежительно относятся к местным и постоянно с ними конфликтуют, а также массово болеют из-за плохих условий в лагерях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР сообщает, что подразделения РФ на территории Беларуси продолжают пополняться преимущественно "частично мобилизованными". Их командованию поставлена задача подготовить базу для размещения дополнительных оккупационных войск.

По данным разведки, россияне вынуждены жить в полевых лагерях без надлежащих санитарных условий. Из-за плохих условий растет число заболеваний дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и желудочно-кишечные инфекции, причем масштабы заболеваний настолько велики, что справится с ними не удается. 

Кроме того, растет напряженность между военными РФ и Беларуси из-за пренебрежительного отношения россиян к беларусам, проявления которого не удается сдерживать. В докладных записках, которые подают офицеры ВС Беларуси  из-за жалоб рядовых, указывается на "использование унижений на основе этнических характеристик". 

Слушайте также: "Николаевское направление сдали полностью, заходить будем с Беларуси" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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беларусь оккупанты гур
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