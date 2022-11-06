В Беларуси российские оккупанты массово болеют и конфликтуют с местными – ГУР

Размещенные на территории Беларуси подразделения российских оккупантов пренебрежительно относятся к местным и постоянно с ними конфликтуют, а также массово болеют из-за плохих условий в лагерях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР сообщает, что подразделения РФ на территории Беларуси продолжают пополняться преимущественно "частично мобилизованными". Их командованию поставлена задача подготовить базу для размещения дополнительных оккупационных войск.

По данным разведки, россияне вынуждены жить в полевых лагерях без надлежащих санитарных условий. Из-за плохих условий растет число заболеваний дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и желудочно-кишечные инфекции, причем масштабы заболеваний настолько велики, что справится с ними не удается.

Кроме того, растет напряженность между военными РФ и Беларуси из-за пренебрежительного отношения россиян к беларусам, проявления которого не удается сдерживать. В докладных записках, которые подают офицеры ВС Беларуси из-за жалоб рядовых, указывается на "использование унижений на основе этнических характеристик".

29 октября глава ГУР Кирилл Буданов сказал в интервью, что военная группировка РФ в Беларуси пока не выглядит как ударная, но ситуация может быстро измениться после того, как ВСУ деоккупируют Херсон.

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Сергій Бережний

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