В Беларуси стартовали военные учения: говорят – плановые

Вооруженные силы Беларуси проводят тренировку по обеспечению тыла в боевых условиях. Об этом сообщило Министерство обороны страны в Telegram.

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В ведомстве настаивают, что эти учения – плановые. Целями учений являются: поддержание слаженности в работе функциональных групп (центров) управления техническим обеспечением на уровне, предоставляющем качественное планирование технического обеспечения, а также повышение практических навыков должностных лиц в принятии решений, планировании применения подчиненных сил и средств.

Напомним, США и НАТО считают, что Беларусь может присоединиться к России в ее войне против Украины и что Минск уже предпринимает шаги для этого.

Россия уже использует Беларусь в качестве плацдарма для многих своих воздушных операций против Украины.

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Станислав Погорилов

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