В Беларуси вынесли приговор за якобы подготовку покушения на Лукашенко

5 сентября Минский областной суд огласил приговор в так называемом "деле о госперевороте" и "подготовке покушения" на беларуского диктатора Александра Лукашенко, сообщают государственные пропагандистские медиа.

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Адвокат Юрий Зенкович приговорен к 11 годам якобы "за подготовку покушения" и "заговор с целью захвата власти", литературовед и политолог Александр Федута и руководитель партии Беларуский народный фронт Григорий Костусев - к 10 годам каждый.

Проходивших по делу Ольгу Голубович и Дениса Кравчука приговорили к двум с половиной годам тюрьмы за "участие в действиях, нарушающих общественный порядок".

Зенкович и Федута в апреле 2021 года были арестованы ФСБ в Москве и переданы КГБ Беларуси.

Зенкович – адвокат, гражданин Беларуси и США, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х годов уехал в США.

Федута – политолог и политический деятель, доктор гуманитарных наук по литературоведению. После выборов президента Беларуси в 2010 году, на которых он работал в предвыборном штабе кандидата Владимира Некляева, был арестован и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Организация Международная Амнистия признала его узником совести.

26 августа Лукашенко заявил, что Беларусь переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками.

Сергій Бережний

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