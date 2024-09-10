В Бельгии назвали провокацией угрозу Венгрии отправлять искателей убежища в Брюссель

Хаджа Лабиб (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Министерство иностранных дел Бельгии и новая комиссар Европейского Союза Хаджа Лабиб раскритиковала план Венгрии отправить автобусы с искателями убежища в Брюссель. Соответствующее заявление она обнародовала в социальной сети X (Twitter).

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По словам Лабиб, такие слова являются провокацией, противоречащей европейским обязательствам.

"Миграционная политика является общим вызовом, который все государства-члены должны решать упорядоченно и солидарно", – добавила министр.

Как пишет издание Politico, 6 сентября заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенсе Ретвари провел пресс-конференцию перед автобусами, пунктом назначения которых был Брюссель.

Он повторил утверждение, что если решение Европейского суда заставит Будапешт принять политику "незадержки" в отношении беженцев, Венгрия готова будет предоставить любому мигранту, пытающемуся попасть в страну, билет в один конец в Брюссель.

22 августа венгерское правительство Виктора Орбана в миграционном споре с Европейским Союзом пригрозило, что готово отправлять мигрантов и искателей убежища в Брюссель.

В июне Венгрия получила штраф от Европейского суда в размере 200 млн евро за нарушение правил предоставления убежища, а также страну будут дополнительно штрафовать по 1 млн евро в день, пока она не приведет свою политику в соответствие с законодательством ЕС.

Тогда Орбан назвал решение суда "возмутительным и неприемлемым".

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