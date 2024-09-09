Германия вводит контроль на всех своих сухопутных границах

Германия (Иллюстративное фото: Hannibal Hanschke/EPA)

С 16 сентября Германия введет контроль на всех своих сухопутных границах. Об этом сообщило Министерство внутренних дел ФРГ.

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По данным ведомства, в дополнение к временному внутреннему контролю на границах с Австрией, Швейцарией, Чехией и Польшей, МВД распорядилось о пограничном контроле на сухопутных границах с Францией, Люксембургом, Нидерландами, Бельгией и Данией сроком на шесть месяцев.

"Мы укрепляем внутреннюю безопасность с помощью конкретных действий и продолжаем наш жесткий курс против нелегальной миграции. Мы будем продолжать соблюдать эту линию", – прокомментировала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

По ее словам, такие меры необходимы до того момента, пока не будет достигнута надежная защита внешних границ Европейского Союза с помощью новой общеевропейской системы предоставления убежища.

"Это также служит для защиты от острой опасности, которую представляют исламистский террор и трансграничная преступность. Мы делаем все возможное, чтобы защитить людей в нашей стране от этого. Это включает в себя далеко идущие меры, которые мы сейчас принимаем", – добавила министр.

Объем, интенсивность, месторасположение и продолжительность пограничного контроля будут зависеть от ситуации и условий местной транспортной инфраструктуры, они могут отличаться и меняться, отметили в МВД.

Германия имеет сухопутную границу протяженностью более 3700 км с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

12 июня в городе Франкфурт-на-Майне 19-летний уроженец Афганистана напал на 41-летнюю украинку с ножом, ее госпитализировали.

2 июля Польша и Германия решили увеличить свое присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом Шольц и Туск договорились в ходе межправительственных переговоров.

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