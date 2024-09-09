Німеччина вводить контроль на всіх своїх сухопутних кордонах

Німеччина (Ілюстративне фото: Hannibal Hanschke/EPA)

З 16 вересня Німеччина запровадить контроль на всіх своїх сухопутних кордонах. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ ФРН.

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За даними відомства, на додаток до тимчасового внутрішнього контролю на кордонах з Австрією, Швейцарією, Чехією та Польщею, МВС розпорядилося про прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією терміном на шість місяців.

"Ми зміцнюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції. Ми продовжуватимемо дотримуватися цієї лінії", – прокоментувала міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За її словами, такі заходи необхідні до того моменту, поки не буде досягнутий надійний захист зовнішніх кордонів Європейського Союзу за допомогою нової спільноєвропейської системи надання притулку.

"Це також є захистом від гострої небезпеки, яку становлять ісламістський терор і транскордонна злочинність. Ми робимо все можливе, щоб захистити людей у ​​нашій країні від цього. Це передбачає далекосяжні заходи, які ми зараз застосовуємо", – додала міністерка.

Обсяг, інтенсивність, місце розташування та тривалість прикордонного контролю залежатимуть від ситуації та умов місцевої транспортної інфраструктури, вони можуть відрізнятися та змінюватися, наголосили в МВС.

Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.

12 червня у місті Франкфурт-на-Майні 19-річний уродженець Афганістану напав на 41-річну українку з ножем, її госпіталізували.

2 липня Польща й Німеччина вирішили збільшити свою присутність на східному фланзі НАТО. Про це Шольц та Туск домовилися під час міжурядових переговорів.

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