Шольц хоче, щоб сотні тисяч українців у Німеччині почали працювати. Критикує бюрократію

Наразі є занадто багато паралельних органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій, заявив Шольц

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає на тому, щоб сотні тисяч переселенців з України почали працювати, і критикує в цьому контексті створені владою на місцях бюрократичні перепони. Про це він заявив, виступаючи перед громадськістю у Тельтові як депутат Бундестагу, передають Tagesschau і FAZ.

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Шольц наголосив, що завдяки так званому стимулюванню роботи федеральним урядом кількість українців, які вже працюють, зросла до понад 200 000.

"Але додалося ще кілька сотень тисяч <…> Тому я хочу, щоб робота була виконана", – сказав він.

Водночас німецький канцлер наголосив, що це прийнятно, якщо людина не може відразу працювати на посаді згідно зі своєю кваліфікацією або спочатку може працювати неповний робочий день.

Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.

Він заявив, що наразі є занадто багато паралельних органів з визнання професійних ступенів і кваліфікацій: "Це нісенітниця. Ми докладаємо зусиль, щоб зменшити кількість органів визнання".

Канцлер наголосив, що не може бути так, щоб із 2000 українських лікарів, які хотіли працювати в Німеччині, лише 120 отримали дозвіл.

Шольц закликав роботодавців: "Подивіться на людей. Подивіться, чи це працює. Сертифікати також можна отримати пізніше".

Як пишуть німецькі видання, підґрунтям стала дискусія про те, що велика частка українських біженців, яких прийняли до Німеччини, "отримують допомогу, замість того щоб працювати".

У червні 2024 року міністерка розвитку у федеральному уряді Німеччини Свен Шульце заявила, що Берлін не тиснутиме на українських біженців, щоб ті поверталися назад до держави. Вона наголосила – це має бути самостійним рішенням людей.

Того ж місяця у Німеччині розгорілися нові дебати щодо виплат для українських біженців. Зокрема, за скорочення пільг виступила Вільна демократична партія.

У німецькому уряді відкинули цю ідею.

У липні очільник ХДС/ХСС і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що якщо його партія прийде до влади, він відправить українських біженців до України, якщо Київ "попросить".

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