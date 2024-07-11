"Якщо Україна попросить": німецька опозиція хоче повертати військовозобов'язаних біженців

Маркус Зедер (Фото: EPA)

Очільник німецької партії ХДС/ХСС і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що у разі, якщо його партія прийде до влади – він відправить українських біженців до України, якщо країна "попросить". Про це він сказав у інтерв'ю Münchner Merkur.

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Зедер заявив, що Німеччина зробить жорсткішою свою політику щодо України, якщо німецький уряд очолить ХДС/ХСС. Окрім ймовірного відправлення українців назад, він також вказав, що хоче "покласти край автоматичному праву українців на виплати".

"Ми були налаштовані скептично з самого початку", – пояснив він.

Окремо він звернув в інтерв'ю увагу на членство України в НАТО і заявив, що наразі це не обговорюється. Він обґрунтував свої слова тим, що "запропонувати членство зараз означало б, що НАТО буде зобов'язане надавати допомогу з цього моменту".

Таку ж думку висловили представники різних навчальних та аналітичних установ США, Європи й Канади у відкритому листі, який опублікувала британська газета The Guardian. Запрошення Україну в НАТО, на їхню думку, було б "нерозумно" через ризик війни Альянсу з Росією. Детальніше читайте про це у розборі LIGA.net.

Водночас у червні міністерка розвитку у федеральному уряді країни Свен Шульце заявила, що Берлін не тиснутиме на українських біженців, щоб ті поверталися назад до держави. Вона наголосила – це має бути самостійним рішенням людей.

Того ж місяця у Німеччині розгорілися нові дебати щодо виплат для українських біженців. Зокрема, за скорочення пільг виступає Вільна демократична партія.

У німецькому уряді ж відкинули ідею зі скасуванням грошових виплат для українських біженців.

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