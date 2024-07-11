"Если Украина попросит": немецкая оппозиция хочет возвращать военнообязанных беженцев
Глава немецкой партии ХДС/ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что в случае, если его партия придет к власти – он отправит украинских беженцев в Украину, если страна попросит. Об этом он сказал в интервью Münchner Merkur.
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Зедер заявил, что Германия ужесточит свою политику в отношении Украины, если немецкое правительство возглавит ХДС/ХСС. Кроме вероятного отправления украинцев обратно, он также указал, что хочет "положить конец автоматическому праву украинцев на выплаты".
"Мы были настроены скептически с самого начала", – пояснил он.
Отдельно он обратил в интервью внимание на членство Украины в НАТО и заявил, что сейчас это не обсуждается. Он обосновал свои слова тем, что "предложить членство сейчас означало бы, что НАТО будет обязано оказывать помощь с этого момента".
Такое же мнение высказали представители различных учебных и аналитических учреждений США, Европы и Канады в открытом письме, опубликованном британской газетой The Guardian. Приглашение Украину в НАТО, по их мнению, было бы "глупо" из-за риска войны Альянса с Россией. Подробнее читайте об этом в разборе LIGA.net.
- В июне министер развития в федеральном правительстве страны Свен Шульце заявила, что Берлин не будет давить на украинских беженцев, чтобы те возвращались обратно в государство. Она подчеркнула – это должно быть самостоятельным решением людей.
- В том же месяце в Германии разгорелись новые дебаты по поводу выплат для украинских беженцев. В частности, за сокращение льгот выступает Свободная демократическая партия.
- В немецком правительстве же отвергли идею об отмене денежных выплат для украинских беженцев.
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