Шольц хочет, чтобы сотни тысяч украинцев в Германии начали работать. Критикует бюрократию

Сейчас слишком много параллельных органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций, заявил Шольц

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы сотни тысяч переселенцев из Украины начали работать, и критикует в этом контексте созданные местными властями бюрократические преграды. Об этом он заявил, выступая перед общественностью в Тельтове в качестве депутата Бундестага, передают Tagesschau и FAZ.

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Шольц подчеркнул, что благодаря так называемому стимулированию работы федеральным правительством количество уже работающих украинцев возросло до более чем 200 000.

"Но добавилось еще несколько сотен тысяч <…> Поэтому я хочу, чтобы работа была проделана", – сказал он.

В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что это приемлемо, если человек не может сразу работать в должности согласно своей квалификации или сначала может работать неполный рабочий день.

Шольц также возложил ответственность на федеральные земли и работодателей.

Он заявил, что сейчас есть слишком много параллельных органов по признанию профессиональных степеней и квалификаций: "Это чушь. Мы прилагаем усилия, чтобы уменьшить количество органов признания".

Канцлер подчеркнул, что не может быть так, чтобы из 2000 украинских врачей, желающих работать в Германии, только 120 получили разрешение.

Шольц призвал работодателей: "Посмотрите на людей. Посмотрите, работает ли это. Сертификаты тоже можно получить позже".

Как пишут немецкие издания, основанием стала дискуссия о том, что большая часть украинских беженцев, принятых в Германии, "получают помощь, вместо того чтобы работать".

В июне 2024 года министр развития в федеральном правительстве Германии Свен Шульце заявила, что Берлин не будет давить на украинских беженцев, чтобы те возвращались в страну. Она подчеркнула – это должно быть самостоятельным решением людей.

В том же месяце в Германии разгорелись новые дебаты о выплатах для украинских беженцев. В частности, за сокращение льгот выступила Свободная демократическая партия.

В немецком правительстве отвергли эту идею.

В июле глава ХДС/ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что если его партия придет к власти, он отправит украинских беженцев в Украину, если Киев "попросит".

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