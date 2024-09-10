У Бельгії назвали провокацією погрозу Угорщини відправляти шукачів притулку до Брюсселя

Аджа Лябіб заявила, що міграційна політика є спільним викликом

Аджа Лябіб (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Міністерка закордонних справ Бельгії й нова комісарка Європейського Союзу Аджа Лябіб розкритикувала план Угорщини відправити автобуси з шукачами притулку до Брюсселя. Відповідну заяву вона оприлюднила в соціальній мережі X (Twitter).

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За словами Лябіб, такі слова є провокацією, що суперечить європейським зобов’язанням.

"Міграційна політика є спільним викликом, який усі держави-члени повинні вирішувати впорядковано й солідарно", – додала міністерка.

Як пише видання Politico, 6 вересня заступник міністра внутрішніх справ Угорщини Бенсе Ретварі провів пресконференцію перед автобусами, пунктом призначення яких був Брюссель.

Він повторив твердження, що якщо рішення Європейського суду змусить Будапешт прийняти політику "незатримки" щодо біженців, Угорщина готова буде надати будь-якому мігранту, який намагатиметься потрапити в країну, квиток в один кінець до Брюсселя.

22 серпня угорський уряд Віктора Орбана у міграційній суперечці з Європейським Союзом пригрозив, що готовий відправляти мігрантів і шукачів притулку до Брюсселя.

У червні Угорщина отримала штраф від Європейського суду розміром 200 млн євро за порушення правил надання притулку, а також країну додатково штрафуватимуть по 1 млн євро в день, поки вона не приведе свою політику у відповідність до законодавства ЄС.

Тоді Орбан назвав рішення суду "обурливим і неприйнятним".

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