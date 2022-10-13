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В Белгородской области России взорвался склад боеприпасов – губернатор

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 21:42
В Белгородской области России взорвался склад боеприпасов – губернатор - Фото
Взрыв рядом с сахарным заводом (фото – социальные сети)

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что на территории области взорвался склад боеприпасов и обвинил в этом ВСУ.

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"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", – написал Гладков.  

Генштаб ВСУ и минобороны Украины принципиально не комментируют подобные обвинения российских чиновников и пропагандистов. 

Ранее в белгородских пабликах появились видеозаписи пожара и взрывов в районе сахарного завода в поселке Октябрьский.

Скриншот – Telegram Белгородский осведомитель
  • 12 октября в Белгороде заявили о взрывах.
Сергій Бережний
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взрыв склад боеприпасов Белгородская область
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