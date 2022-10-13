В Белгородской области России взорвался склад боеприпасов – губернатор
13.10.2022, 21:42
Взрыв рядом с сахарным заводом (фото – социальные сети)
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что на территории области взорвался склад боеприпасов и обвинил в этом ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", – написал Гладков.
Генштаб ВСУ и минобороны Украины принципиально не комментируют подобные обвинения российских чиновников и пропагандистов.
Ранее в белгородских пабликах появились видеозаписи пожара и взрывов в районе сахарного завода в поселке Октябрьский.
- 12 октября в Белгороде заявили о взрывах.
- 13 октября во время попытки россиян обстрелять ракетами Харьков обломки одной из ракет упали на жилой дом в Белгороде.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев • Eurosales
Менеджер з продажу рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии