В Белгородской области России взорвался склад боеприпасов – губернатор

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что на территории области взорвался склад боеприпасов и обвинил в этом ВСУ.

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"В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", – написал Гладков.

Генштаб ВСУ и минобороны Украины принципиально не комментируют подобные обвинения российских чиновников и пропагандистов.

Ранее в белгородских пабликах появились видеозаписи пожара и взрывов в районе сахарного завода в поселке Октябрьский.

12 октября в Белгороде заявили о взрывах.

13 октября во время попытки россиян обстрелять ракетами Харьков обломки одной из ракет упали на жилой дом в Белгороде.

Сергій Бережний

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