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В Бердянске на деньги США строят городок Морской охраны по стандартам НАТО: фото

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 16:46
В Бердянске на деньги США строят городок Морской охраны по стандартам НАТО: фото - Фото
Фото: pro.berdiansk.biz

В Бердянске Запорожской области за счет финансовой помощи США по стандартам НАТО строится военный городок для дивизиона катеров и отдела специальных действий Морской охраны. Об этом сообщила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин, передает Укринформ.

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Сегодня она побывала на объекте и рассказала о его строительстве.

Квин отметила, что Россия фактически заблокировала доступ к Азовскому морю для многих кораблей. "Россия снова атакует суверенитет и территориальную целостность Украины, но на этот раз на море. Реакция на это Соединенных Штатов такая же, как и раньше – мы полностью на стороне Украины, стоим вместе с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности ", – сказала представитель США.

По ее словам, такие действия РФ подтолкнули США направить финансовую помощь на развитие морской службы охраны Украины.

Квин отметила, что это только одна часть большого проекта стоимостью $4,5 млн. Пункты базирования будут построены в Бердянске и Мариуполе. Кроме того, стартовал проект стоимостью $12 млн по созданию центра быстрого реагирования морской службы охраны в Одессе.

По словам начальника Регионального управления Морской охраны контр-адмирал Олега Костура, строительство военного городка в Бердянске должно завершиться 31 июля.

Он рассказал, что, кроме жилых помещений, на территории военного городка есть столовая, медпункт, пункт хранения оружия, пункт контроля обстановки и тому подобное.

  • 9 декабря 2019 года в Азовском море сформировали новый надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ.
  • В ноябре 2020 года Соединенные Штаты выделили $4 млн в качестве помощи Морской охране Украины. 
Вадим Ребрина
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бердянск морская охрана Кристина Квин
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