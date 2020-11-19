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Для сдерживания агрессии РФ на Азовском море. США выделили $4 млн Морской охране Украины

19.11.2020, 20:26
Для сдерживания агрессии РФ на Азовском море. США выделили $4 млн Морской охране Украины - Фото
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Новое оборудование получит Морская охрана Мариуполя и Бердянска

Соединенные Штаты Америки выделили $4 млн на помощь Морской охране Украины. Об этом сообщает в Facebook посольство США.

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Как отмечается, помощь будет оказана Морской охране в Мариуполе и Бердянске в рамках американской программы по экспортному контролю и безопасности границ.

"Новое оборудование поможет Морской охране круглосуточно сдерживать и реагировать на агрессию в Азовском море", – говорится в сообщении.

  • 25 ноября 2018 года оккупанты не пустили группу ВМС в Азовское море, а южнее Керченского пролива протаранили буксир "Яны Капу" и обстреляли малые бронекатера "Бердянск" и "Никополь". Корабли и всех моряков, в том числе раненых, захватили. Моряков вернули только 7 сентября 2019 года, корабли – в ноябре. 
  • 9 декабря 2019 года в Азовском море сформировали новый надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ.

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Наталия Медведева
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