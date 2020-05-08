Штаб ООС показал учения кораблей и катеров в Азовском море: видео

Корабельно-катерные подразделения объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря. Об этом сообщает штаб ООС.

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В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

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"Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Госпогранслужбы вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны", - отметили в штабе ООС.