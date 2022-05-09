В бомбоубежище Азовстали еще находятся более ста мирных жителей – Донецкая ОВА

В Мариуполе в бомбоубежище металлургического комбината Азовсталь остается еще более 100 мирных жителей, которые находятся под ежедневными обстрелами российской оккупационной армии. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"На Азовстале еще больше сотни гражданских точно осталось", – подчеркнул он.

По словам Кириленко, в Мариуполе сейчас осталось около 100 тысяч человек. Он подчеркнул, что "довольно сложно сказать, кто из них хочет выехать".

Глава ОВА прокомментировал информацию о нарушении обещанного оккупантами режима тишины и очередном обстреле Азовстали. Он заявил, что "авиация и артиллерия работают там практически постоянно". Захватчики ненадолго прекращают огонь лишь по время эвакуации мирных жителей.

Сегодня оккупанты, несмотря на обещание сохранять режим тишины, продолжают штурм Азовстали.

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Яна Катасонова

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