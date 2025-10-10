В Брюсселе среагировали на расследование насчет венгерского шпионажа
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит обвинения в шпионаже со стороны Венгрии вместе с представителем страны, еврокомиссаром Оливером Варгейи, но исключает возможность отстранения чиновника от должности на данном этапе. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо на вопрос издания Politico.
"Пока это только обвинения", – заявила чиновница насчет того, будет ли Варгейи отстранен от должности на время расследования Еврокомиссии.
По словам Пиньйо, ЕК относится к обвинениям в шпионаже Венгрии "очень серьезно", учитывая их последствия для безопасности и целостности деятельности Евросоюза.
Пресс-секретарь также подтвердила, что глава Еврокомиссии намерен обсудить этот вопрос непосредственно с Варгейи.
"Она [фон дер Ляйен] еще не имела возможности это сделать, но это произойдет при первой же возможности", – добавила чиновница.
Спикер подчеркнула, что ЕК "решительно настроена" защищать своих сотрудников, информацию и сети от любых попыток незаконно собрать информацию.
Венгерский юрист и дипломат, Варгейи с 1 декабря 2024 года занимает должность еврокомиссара по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. Ранее, с 2019-го, чиновник был комиссаром по вопросам соседства и расширения.
- Накануне, 9 октября, в Еврокомиссии сообщили, что институция создаст специальную группу для расследования информации о шпионских операциях разведки Венгрии против должностных лиц органов ЕС.
- Ранее медиа Spiegel, De Tijd и Direkt36 опубликовали совместное журналистское расследование, в котором пришли к выводу, что одним из шпионов был некий В., который в 2015-2017 годах работал в Брюсселе под дипломатическим прикрытием.
- Медиа утверждают, что начальником агента был Варгейи, который на тот момент занимал должность посла при Евросоюзе.
- В расследовании утверждаются, что агент Будапешта пытался завербовать чиновника Еврокомиссии.
