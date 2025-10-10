В Брюсселе среагировали на расследование насчет венгерского шпионажа

Еврокомиссия "очень серьезно" относится к обвинениям в адрес Будапешта

Урсула фон дер Ляйен и Оливер Варгейи (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудит обвинения в шпионаже со стороны Венгрии вместе с представителем страны, еврокомиссаром Оливером Варгейи, но исключает возможность отстранения чиновника от должности на данном этапе. Об этом заявила пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо на вопрос издания Politico.

"Пока это только обвинения", – заявила чиновница насчет того, будет ли Варгейи отстранен от должности на время расследования Еврокомиссии.

Слушайте также Для чего Орбан снова провоцирует Украину

По словам Пиньйо, ЕК относится к обвинениям в шпионаже Венгрии "очень серьезно", учитывая их последствия для безопасности и целостности деятельности Евросоюза.

Пресс-секретарь также подтвердила, что глава Еврокомиссии намерен обсудить этот вопрос непосредственно с Варгейи.

"Она [фон дер Ляйен] еще не имела возможности это сделать, но это произойдет при первой же возможности", – добавила чиновница.

Спикер подчеркнула, что ЕК "решительно настроена" защищать своих сотрудников, информацию и сети от любых попыток незаконно собрать информацию.

Венгерский юрист и дипломат, Варгейи с 1 декабря 2024 года занимает должность еврокомиссара по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. Ранее, с 2019-го, чиновник был комиссаром по вопросам соседства и расширения.