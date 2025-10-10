У Брюсселі зреагували на розслідування щодо угорського шпигунства

Єврокомісія "дуже серйозно" ставиться до звинувачень на адресу Будапешта

Урсула фон дер Ляєн та Олівер Варгеї (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорить звинувачення у шпигунстві з боку Угорщини разом з представником країни, єврокомісаром Олівером Варгеї, але виключає можливість відсторонення чиновника від посади на даному етапі. Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо на запитання видання Politico.

"Наразі це лише звинувачення", – заявила чиновниця стосовно того, чи буде Варгеї відсторонений від посади на час розслідування Єврокомісії.

За словами Піньйо, ЄК ставиться до звинувачень у шпигунстві Угорщини "дуже серйозно", враховуючи їх наслідки для безпеки та цілісності діяльності Євросоюзу.

Речниця також підтвердила, що глава Єврокомісії має намір обговорити це питання безпосередньо з Варгеї.

"Вона [фон дер Ляєн] ще не мала нагоди це зробити, але це відбудеться за першої ж можливості", – додала чиновниця.

Речниця наголосила, що ЄК "рішуче налаштована" захищати своїх співробітників, інформацію та мережі від будь-яких спроб незаконно зібрати інформацію.

Угорський юрист та дипломат, Варгеї з 1 грудня 2024 року обіймає посаду єврокомісара з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів. Раніше, з 2019-го, посадовець був комісаром з питань сусідства та розширення.