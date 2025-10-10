У Брюсселі зреагували на розслідування щодо угорського шпигунства
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорить звинувачення у шпигунстві з боку Угорщини разом з представником країни, єврокомісаром Олівером Варгеї, але виключає можливість відсторонення чиновника від посади на даному етапі. Про це заявила речниця ЄК Паула Піньйо на запитання видання Politico.
"Наразі це лише звинувачення", – заявила чиновниця стосовно того, чи буде Варгеї відсторонений від посади на час розслідування Єврокомісії.
За словами Піньйо, ЄК ставиться до звинувачень у шпигунстві Угорщини "дуже серйозно", враховуючи їх наслідки для безпеки та цілісності діяльності Євросоюзу.
Речниця також підтвердила, що глава Єврокомісії має намір обговорити це питання безпосередньо з Варгеї.
"Вона [фон дер Ляєн] ще не мала нагоди це зробити, але це відбудеться за першої ж можливості", – додала чиновниця.
Речниця наголосила, що ЄК "рішуче налаштована" захищати своїх співробітників, інформацію та мережі від будь-яких спроб незаконно зібрати інформацію.
Угорський юрист та дипломат, Варгеї з 1 грудня 2024 року обіймає посаду єврокомісара з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів. Раніше, з 2019-го, посадовець був комісаром з питань сусідства та розширення.
- Напередодні, 9 жовтня, у Єврокомісії повідомили, що інституція створить спеціальну групу для розслідування інформації про шпигунські операції розвідки Угорщини проти посадових осіб органів ЄС.
- Раніше медіа Spiegel, De Tijd та Direkt36 опублікували спільне журналістське розслідування, у якому дійшли висновку, що одним зі шпигунів був такий собі В., який у 2015-2017 роках працював у Брюсселі під дипломатичним прикриттям.
- Медіа стверджують, що начальником агента був Варгеї, який на той момент обіймав посаду посла при Євросоюзі.
- У розслідуванні стверджується, що агент Будапешта намагався завербувати чиновника Єврокомісії.
