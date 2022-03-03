В Буче и рядом идут ожесточенные бои, оккупантов вытесняют в поле и уничтожают – мэр

В пригороде Киева, городе Буча и около него, несколько часов продолжается бой: российские оккупанты не прекращают попыток прорваться к столице с западного направления. Об этом в объединенном эфире главных украинских каналов сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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По его словам, на некоторых направлениях врагу удалось прорваться в город и сейчас идут тяжелые уличные бои.

Как написал в 13:50 местный интернет-провайдер Best, в район "Стеколки и Яблуньки зашла русня на БТРах".

Федорук отметил, что при помощи территориальной обороны ВСУ стараются вытеснить оккупантов, в том числе кадыровские силы, за пределы города в сторону Ворзеля и за Бучу, чтобы уничтожить его в открытом поле.

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Сейчас бои идут между Бучей и Ворзелем, а также со стороны Гостомеля.

Мэр также добавил, что никто не проводит массовую эвакуацию, так как сейчас крайне опасное для этого время, а если об этом пишут, то это – фейк врага. По словам Федорука, люди сидят в бомбоубежищах и "паники нет".

"Город подконтролен нам, держимся", – подытожил мэр Бучи.

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Евгений Пилипенко

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