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В Буче и рядом идут ожесточенные бои, оккупантов вытесняют в поле и уничтожают – мэр

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 16:44
В Буче и рядом идут ожесточенные бои, оккупантов вытесняют в поле и уничтожают – мэр - Фото
Буча (Фото — Евгений Пилипенко, LIGA.net)

В пригороде Киева, городе Буча и около него, несколько часов продолжается бой: российские оккупанты не прекращают попыток прорваться к столице с западного направления. Об этом в объединенном эфире главных украинских каналов сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

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По его словам, на некоторых направлениях врагу удалось прорваться в город и сейчас идут тяжелые уличные бои.

Как написал в 13:50 местный интернет-провайдер Best, в район "Стеколки и Яблуньки зашла русня на БТРах".

Федорук отметил, что при помощи территориальной обороны ВСУ стараются вытеснить оккупантов, в том числе кадыровские силы, за пределы города в сторону Ворзеля и за Бучу, чтобы уничтожить его в открытом поле.

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Сейчас бои идут между Бучей и Ворзелем, а также со стороны Гостомеля. 

В Буче и рядом идут ожесточенные бои, оккупантов вытесняют в поле и уничтожают – мэр

Мэр также добавил, что никто не проводит массовую эвакуацию, так как сейчас крайне опасное для этого время, а если об этом пишут, то это – фейк врага. По словам Федорука, люди сидят в бомбоубежищах и "паники нет".

"Город подконтролен нам, держимся", – подытожил мэр Бучи.

Днем российские оккупанты ударили ракетами по жилмассиву и школам в Чернигове: фото разрушений.

Евгений Пилипенко
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