В бывшей УПЦ КП ответили на присутствие Петровского на Фанаре

Александр Петровский, справа от спикера ВР Андрея Парубия (скриншот с видео)

Бывшая УПЦ Киевского патриархата не приглашала на церемонию вручения томоса об автокефалии в Стамбул никого из мирян. Так ответили на запрос Громадського о присутствии на церемонии днепровского бизнесмена Александра Петровского, которого Юрий Луценко в 2011 году называл лидером организованной преступной группировки

В церкви заверили, что Петровского не приглашал и патриарх Филарет.

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"По приглашению Вселенского патриарха официальная делегация церкви состояла из митрополита Епифания, шести архиереев, трех священников, одного диякона и двух иподияконов. Мирян в церковной делегации не было. Но на мероприятиях в храме было много священников и мирян, которые прибыли самостоятельно", - ответили в церкви.

Ранее стало известно, что Петровский принимал участие в церемонии подписания томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле. Советник президента Ростислав Павленко, комментируя этот факт, заявил, что вход в храм Святого Георгия был свободным.

В 2011 году на тот момент экс-министр внутренних дел, а сейчас генпрокурор Юрий Луценко в комментарии Зеркалу недели заявлял, что Петровский, известный как "Нарик", фигурировал в материалах МВД как лидер организованный преступной группировки.