В Черкасской области на ходу загорелся локомотив электропоезда – фото

Фото: ГСЧС

В Черкасской области во время движения загорелся локомотив электровоза. Об этом сообщило областное главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Событие произошло 11 апреля в селе Сотники Корсунь-Шевченковской общины, во время движения возник пожар в высоковольтной камере локомотива электровоза, пишет ведомство.

Спасатели потушили возгорание, огонь уничтожил блок силовых контактов, силовой трансформатор, фазорастворитель и лакокрасочное покрытие, причина устанавливается, отмечает ГСЧС.

Пострадавших нет, заключает служба и публикует фото:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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