На Київщині вилучили бойову частину російської ракети Х-101 – фото

Її знайшли у Вишгородському районі

Х-101 у польоті (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Київській області сапери вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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11 квітня сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину X-101 у Вишгородському районі – тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців, зазначили у відомстві.

Це стратегічна крилата ракета "повітря-земля", розроблена в 1995-2013 роках. Вперше була використана загарбниками в Сирії. За даними окупантів, маса бойової частини складає 400 кг.

ДСНС нагадала про необхідність завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги, не фільмувати роботу протиповітряної оборони, не підходити до уламків ракет та телефонувати "101" у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Фото: ДСНС

У ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили 16 з них. Унаслідок падіння уламків була пожежа на Криворіжжі, її локалізовано.

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