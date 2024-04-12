В Киевской области изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 – фото

Ее нашли в Вышгородском районе

Х-101 в полете (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Киевской области саперы изъяли боевую часть российской ракеты Х-101. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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11 апреля саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли боевую часть X-101 в Вышгородском районе – теперь она не представляет угрозы местным жителям, отметили в ведомстве.

Это стратегическая крылатая ракета "воздух-земля", разработанная в 1995-2013 годах. Впервые была использована захватчиками в Сирии. По данным оккупантов, масса боевой части составляет 400 кг.

ГСЧС напомнила о необходимости всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги, не снимать работу противовоздушной обороны, не подходить к обломкам ракет и звонить по телефону "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Фото: ГСЧС

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили 16 из них. В результате падения обломков был пожар в Криворожской области, он локализован.

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