Сили оборони знищили 16 з 17 "шахедів". На Криворіжжі від уламків дрона була пожежа

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

У ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 17 дронами-камікадзе типу Shahed – українські захисники знищили 16 з них. Унаслідок падіння уламків була пожежа на Криворіжжі, її локалізовано. Про це повідомили командувач Повітряних сил Микола Олещук та Сили оборони півдня.

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Уночі загарбники атакували 17 "шахедами" з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Донеччини, зазначив Олещук.

За його словами, у результаті протиповітряного бою авіація Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони знищили 16 безпілотників у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

Сили оборони півдня зазначили, що під прицілом загарбників була енергетична інфраструктура різних областей України.

За даними захисників, на півдні було збито сім "шахедів": чотири на Дніпропетровщині та по одному на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині.

Через падіння уламків збитого російського дрона на об’єкті енергетики Криворіжжя спалахнула пожежа – її вдалося локалізувати, вогнеборці продовжують роботу, постраждалих немає, підсумували військові.

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11 квітня сталася масштабна пожежа в турбінному цеху Трипільської ТЕС внаслідок атаки РФ. Наразі ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. Трипільська ТЕС – була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

У Харкові під час атаки прогриміли вибухи. Відомо про проблеми з енергопостачанням у місті, метро у місті найближчими годинами не працюватиме, загалом ворог завдав близько 10 ударів по критичній інфраструктурі міста. У Запорізькій області було влучання, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Президент Зеленський заявив, що вночі проти 11 квітня ворог випустив по областях України понад 40 ракет і близько 40 ударних дронів, частину з яких вдалося збити.

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