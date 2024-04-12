Силы обороны уничтожили 16 из 17 "шахедов". В Криворожье от обломков дрона был пожар
В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили 16 из них. В результате падения обломков был пожар на Криворожье, он локализован. Об этом сообщили командующий Воздушными силами Николай Олещук и Силы обороны юга.
Ночью захватчики атаковали 17 "шахедами" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Донбасса, отметил Олещук.
По его словам, в результате противовоздушного боя авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 16 беспилотников в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
Силы обороны юга отметили, что под прицелом захватчиков была энергетическая инфраструктура разных областей Украины.
По данным защитников, на юге было сбито семь "шахедов": четыре в Днепропетровской области и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Из-за падения обломков сбитого российского дрона на объекте энергетики в Криворожской области вспыхнул пожар – его удалось локализовать, пожарные продолжают работу, пострадавших нет, подытожили военные.
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- 11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
- В Харькове во время атаки прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области было попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.
- Президент Зеленский заявил, что ночью на 11 апреля враг выпустил по областям Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить.
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