Силы обороны уничтожили 16 из 17 "шахедов". В Криворожье от обломков дрона был пожар

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

В ночь на 12 апреля российские захватчики атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed – украинские защитники уничтожили 16 из них. В результате падения обломков был пожар на Криворожье, он локализован. Об этом сообщили командующий Воздушными силами Николай Олещук и Силы обороны юга.

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Ночью захватчики атаковали 17 "шахедами" с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной части Донбасса, отметил Олещук.

По его словам, в результате противовоздушного боя авиация Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны уничтожили 16 беспилотников в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

Силы обороны юга отметили, что под прицелом захватчиков была энергетическая инфраструктура разных областей Украины.

По данным защитников, на юге было сбито семь "шахедов": четыре в Днепропетровской области и по одному в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Из-за падения обломков сбитого российского дрона на объекте энергетики в Криворожской области вспыхнул пожар – его удалось локализовать, пожарные продолжают работу, пострадавших нет, подытожили военные.

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11 апреля произошел масштабный пожар в турбинном цехе Трипольской ТЭС в результате атаки РФ. В настоящее время ОАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации. Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

В Харькове во время атаки прогремели взрывы. Известно о проблемах с энергоснабжением в городе, метро в городе в ближайшие часы не будет работать, всего враг нанес около 10 ударов по критической инфраструктуре города. В Запорожской области было попадание, поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Президент Зеленский заявил, что ночью на 11 апреля враг выпустил по областям Украины более 40 ракет и около 40 ударных дронов, часть из которых удалось сбить.

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