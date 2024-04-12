На Черкащині на ходу загорівся локомотив електропотяга – фото

Фото: ДСНС

У Черкаській області під час руху зайнявся локомотив електровоза. Про це повідомило обласне головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Подія сталася 11 квітня у селі Сотники Корсунь-Шевченківської громади, під час руху виникла пожежа у високовольтній камері локомотива електровоза, пише відомство.

Рятувальники загасили займання, вогонь знищив блок силових контактів, силовий трансформатор, фазорозчинник та лакофарбове покриття, причина встановлюється, зазначає ДСНС.

Постраждалих немає, підсумовує служба й публікує фото:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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