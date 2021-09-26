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В Черкасской области полиция завела дело из-за регистрации на выборы кандидата-"двойника"

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2021, 21:28
В Черкасской области полиция завела дело из-за регистрации на выборы кандидата-
Виталий Войцеховский (Скриншот видео Facebook Войцеховского)

Полицейские Черкасской области открыли уголовное дело и начали расследование по факту препятствования осуществлению избирательного права. Об этом сообщается в Facebook полиции Черкасской области.

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Как отмечается, 24 сентября в районный отдел полиции Золотоноши поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что Центральная избирательная комиссия на заседании приняла решение о регистрации на выборы одного из кандидатов, который является полным тезкой заявителя.

По словам заявителя, зарегистрированный ЦИК человек изменил свои анкетные данные за неделю до подачи документов. Это препятствует заявителю баллотироваться на равных началах, вводя в заблуждение избирателей.

Следственный отдел Золотоношского районного отдела полиции начал досудебное расследование в уголовном деле по статье о препятствовании осуществлению избирательного права. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

На сайте ЦИК сообщается, что 24 сентября на довыборах в округе №197 как самовыдвиженец зарегистрирован кандидат Виталий Войцеховский, 1972 года рождения, при этом ранее на этом же округе был зарегистрирован кандидат от партии Слуга народа, действующий мэр Золотоноши, Виталий Войцеховский, 1967 года рождения.

В Черкасской области полиция завела дело из-за регистрации на выборы кандидата-"двойника"

В Черкасской области полиция завела дело из-за регистрации на выборы кандидата-"двойника"
  • 13 сентября сообщалось, что партия Европейская солидарность выдвинула бывшего политзаключенного Кремля, а сейчас главу Черкасской областной организации Евросолидарности Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области.
  • 16 сентября Слуга народа определилась с кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе. Им может стать глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь. 

Наталия Медведева
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Золотоноша кандидат Виталий Войцеховский
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