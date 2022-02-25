В Черкасской области сбили российский самолет. Пилот катапультировался
25.02.2022, 10:54
Фото: unsplash.com
Возле села Вознесенское, в Черкасской области сбили еще один российский самолет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
Это произошло 25 февраля примерно в 08:30. Пилот катапультировался. Его ищут правоохранители и военнослужащие.
Он может находиться в районе и останавливать попутные транспортные средства, чтобы доехать до другого города.
Полиция просит местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.
Полиция просит местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии