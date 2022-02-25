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В Черкасской области сбили российский самолет. Пилот катапультировался

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 10:54
В Черкасской области сбили российский самолет. Пилот катапультировался - Фото
Фото: unsplash.com
Возле села Вознесенское, в Черкасской области сбили еще один российский самолет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

Это произошло 25 февраля примерно в 08:30. Пилот катапультировался. Его ищут правоохранители и военнослужащие.
Он может находиться в районе и останавливать попутные транспортные средства, чтобы доехать до другого города.

Полиция просит местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.


Альона Низовець
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Россия Украина война самолет
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