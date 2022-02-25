В Черкасской области сбили российский самолет. Пилот катапультировался

Возле села Вознесенское, в Черкасской области сбили еще один российский самолет.



Это произошло 25 февраля примерно в 08:30. Пилот катапультировался. Его ищут правоохранители и военнослужащие.

Он может находиться в районе и останавливать попутные транспортные средства, чтобы доехать до другого города.



Полиция просит местных обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.







Альона Низовець

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