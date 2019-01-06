В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США

Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США.

Как пишет портал mil.in.ua, корабли-доки типа "Уидби Айленд" могут разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

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На борту корабля есть площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

Водоизмещение: 16100 тонн

Длина: 186,0 метров

Ширина: 26,0 метров

Осадка: 5,0 метров

Экипаж: 22 офицера, 391 моряк

Скорость: 22 узла

Десантовместимость: 504 бойца

Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.

22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина". В 10 областях Украины введено военное положение.