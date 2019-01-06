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06.01.2019, 12:46

В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США

В Черное море идет десантный корабль морской пехоты США - Фото
Фото: Twitter/U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Корабль USS FortMcHenry (LSD 43) ВМС США осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море

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Десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы осуществляет переход через Дарданеллы в Черное море. Об этом сообщила пресс-служба 6 Флота США.

Как пишет портал mil.in.ua, корабли-доки типа "Уидби Айленд" могут разместить на своем борту до полутысячи морских пехотинцев. Для их высадки на борту предусмотрено размещение десантных кораблей на воздушной подушке LCACs (до 5 единиц) или десантных катеров LCM-6s (до 21 единиц).

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На борту корабля есть площадка для посадки и взлета воздушных судов типа вертолет или конвертоплан.

Некоторые характеристики USS Fort McHenry (LSD-43):

  • Водоизмещение: 16100 тонн
  • Длина: 186,0 метров
  • Ширина: 26,0 метров
  • Осадка: 5,0 метров
  • Экипаж: 22 офицера, 391 моряк
  • Скорость: 22 узла
  • Десантовместимость: 504 бойца
  • Вооружение: 2 × 25 мм Mk 38, 2 × 20 мм Phalanx CIWS, 6 × 12,7 мм M2 Browning, 2 × RIM-116 Rolling Airframe Missile.

22 морская экспедиционная группа (англ. 22nd Marine Expeditionary Unit (22nd MEU) является одной из семи морских экспедиционных групп, существующих в морской пехоте США. Это рабочая группа морской пехоты с численностью около 2200 человек. Является военным подразделением 6 флота ВМС США. 

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Теги: Крым, морская пехота, черное море, вмс сша, американский корабль, экспедиционный корабль, десантный корабль
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