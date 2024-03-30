В четырех областях введены экстренные отключения света из-за российских атак
В четырех областях – Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой – вечером 30 марта введены экстренные отключения света. Об этом сообщили областные военные администрации и пресс-служба ДТЭК.
Так, вечером стало известно, что из-за вражеских обстрелов по распоряжению Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения. Графики – здесь.
"Делаем все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев", – заверили в ДТЭК.
Из-за последствий обстрелов экстренные отключения начались и в Днепропетровской области.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области снова применены графики аварийного отключения из-за дефицита объема генерации. В настоящее время без света остается 71 юридическое лицо.
Сумская ОВА также сообщила, что по указанию Укрэнерго в связи с атакой российских военных на энергетику Украины в области введены графики аварийных отключений – аварийно выключены потребители седьмой, восьмой и девятой очередей.
- Веерных отключений света из-за дефицита электроэнергии в Украине не было с февраля 2023 года.
- В марте 2024 года Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре, чтобы снова погрузить Украину в блекаут.
- 29 марта диспетчерский центр Укрэнерго был вынужден применить графики аварийных отключений в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.