В четырех областях введены экстренные отключения света из-за российских атак

Аварийно отключены потребители в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях

Отключение света (Иллюстративное фото - Сумыоблэнерго)

В четырех областях – Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Донецкой – вечером 30 марта введены экстренные отключения света. Об этом сообщили областные военные администрации и пресс-служба ДТЭК.

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Так, вечером стало известно, что из-за вражеских обстрелов по распоряжению Укрэнерго в Донецкой области начинают применяться стабилизационные отключения. Графики – здесь.

"Делаем все возможное, чтобы вернуть свет в дома украинцев", – заверили в ДТЭК.

Из-за последствий обстрелов экстренные отключения начались и в Днепропетровской области.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области снова применены графики аварийного отключения из-за дефицита объема генерации. В настоящее время без света остается 71 юридическое лицо.

Сумская ОВА также сообщила, что по указанию Укрэнерго в связи с атакой российских военных на энергетику Украины в области введены графики аварийных отключений – аварийно выключены потребители седьмой, восьмой и девятой очередей.